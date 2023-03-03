"مكتوب في النجوم ويقوم بعمل رائع".. بيب جوارديولا يكشف خليفته في مانشستر سيتي

أكثر من مجرد لاعب سابق بالنسبة لبيب

أشاد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بلاعبه السابق فينسنت كومباني والمدرب الحالي لبيرنلي على العمل الذي يقوم به على الصعيد التدريب.

وسيلتقي الثنائي وجهًا لوجه في وقت لاحق من هذا الشهر في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو أول لقاء بينهما منذ رحيل المدافع السابق عن سيتي في 2019.

قال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "سيعود عاجلاً أم آجلاً، مصيره أن يصبح مدرباً لمانشستر سيتي مكتوب على النجوم".

وأردف: "سيحدث ذلك، لا أعرف متى ولكن سيحدث ذلك، لدينا فرصة للوصول إلى ويمبلي، وسنتنافس ضد فيني (كومباني) وفريقه".

وأردف بيب: "يظهرون بتناغم لا يصدق، أنا سعيد من اقترابهم من الترقي إلى البريمييرليج، وسعيد برؤية نجاحه".