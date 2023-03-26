"مكتوب في النجوم" .. كيف تشاهد فيلم "فيفا" الرسمي لبطولة كأس العالم 2022؟

"فيفا" يطلق فيلمًا وثائقيًا عن رحلة كأس العالم 2022 وتتويج الأرجنتين باللقب..

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفيلم الرسمي لبطولة كأس العالم 2022، والذي يقدم لقطات وصور لم تشاهد من قبل من المونديال الذي أقيم في قطر، وشهد تتويج الأرجنتين على حساب فرنسا في المباراة النهائية.

الفيلم تم إطلاقه باسم "Written in the Stars" أو "مكتوب في النجوم"، ويتحدث عن رحلة الأرجنتين نحو تحقيق لقب المونديال للمرة الثالثة في التاريخ.

ماذا قال "فيفا" عن الفيلم؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي بيان صحفي نشره عن إطلاق الفيلم، قال: "إنها قصة الفرح واليأس، والأسماء الكبيرة التي تنهار والتواضع الذي يسود".

وأضاف: "إنها قصة إنجاز تاريخي للعالم العربي وفي النهاية قصة كتبت في النجوم، حيث قاد ليونيل ميسي، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، الأرجنتين إلى المجد في واحدة من أكثر مباريات كرة القدم التي لا يمكن أن تُنسى على الإطلاق".

واختتم: "يقدم الفيلم الوثائقي للمشاهدين لقطات لم يسبق لها مثيل وجميع الأحداث من المباريات، بما في ذلك زوايا جديدة للتصوير، فضلًا عن إبراز الجاذبية الضخمة للبطولة من وجهة نظر المشجعين من جميع أنحاء العالم".

أين تشاهد فيلم "Written in the Stars"؟

تتجاوز مدة الفيلم 90 دقيقة بقليل، وهو متاح للبث بالمجان عن منصة "+FIFA"، التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم العام الماضي.

ويقوم الممثل الويلزي العاشق لكرة القدم مايكل شين بالتعليق الصوتي على الفيلم.