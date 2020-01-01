مكتشف رونالدو: تشككت في عمره وظننته مزورًا

مكتشف الظاهرة رونالدو يحكي قصة رؤيته لأول مرة

قال مكتشف الظاهرة البرازيلية رونالدو إرني براندتس إنه تشكك في عمره حين رآه للمرة الأولى، وذلك عندما كان لاعبًا في صفوف بي إس في أيندهوفن الهولندي.

وحكى الرجل كواليس رؤية النجم البرازيلي لأول مرة، حينها لم يصدق أن هذا اللاعب الذي يمتلك إمكانيات لا تصدق ويفعل كل شيء بالكرة يبلغ 16 عامًا فقط.

وحول ذلك، قال براندتس في تصريحات لصحيفة آس المدريدية إنه في عام 1993 كان في البرازيل وقضى شهرًا هناك، حينها رأى رونالدو يتدرب ويلعب أكثر من اللازم.

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وأضاف: "عندما شاهدت ذلك، أول شيء فكرت فيه هو عمره، لم أصدق أنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط كما قيل، كان هذا شبه مستحيل مقارنة بما يمتلكه من إمكانيات لا تصدق"

وتابع: "لم يكن من الطبيعي أن مثل هذه المهارات لصبي في هذا العمر، كان يتمتع بالقوة الجسدية والعدوانية في الحصول على الكرة إضافة إلى سرعة ومهارة وقدرة فائقة على تسجيل الأهداف"

وأكمل: "لقد استعجبت وقلت إنه من كوكب آخر، كيف للاعب في السادسة عشر من عمره فقط، أن يمتلك هذه الإمكانيات والأهم هذه الثقة غير العادية في النفس، لقد كان خرافيًا منذ اليوم الأول"

وأردف: "أخبرت الفريق الهولندي أنه من الضروري أن يتم التعاقد معه، لكنهم انتظروا فترة طويلة حتى تألق رونالدو في مونديال 1994، بعد 10 شهور من مطالبتي لهم بات رونالدو أكثر لمعانًا، لذلك كان عليهم دفع ما يقرب من 14 مليون جلدر هولندي"

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يذكر أن رونالدو قد قدم مستويات خارقة مع أيندهوفن لينتقل إلى برشلونة ومنه إلى إنتر الإيطالي ثم إلى ريال مدريد، ليحطم الرقم القياسي لأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مرتين.