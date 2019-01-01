مكتشفه: برشلونة تواصل مع جريزمان بعد مباراة يوفنتوس

تعرف على تفاصيل جديدة في قضية جريزمان

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أكد إيريك أولهاتس، مكتشف أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أنّ النادي الكتالوني تواصل مع اللاعب عقب خروج أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد أكد أنّ برشلونة اتفق مع جريزمان في مارس الماضي مما يعني أنّ النادي الكتالوني يحتاج لدفع 200 مليون يورو بدلًا من 120 مليون يورو.

وقال أولهاتس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كان يحلم دائمًا باللعب لبرشلونة لذلك لم أكن متفاجيء من الانتقال إلى هناك".

وتابع: "جيرارد بيكيه ولويس سواريز تحدثا معه عدة مرات كما اتصل به ليونيل ميسي مرة من قبل والجميع تحدث معه حول الانضمام إلى برشلونة. كما أنّ إدارة برشلونة استغلت حالة الإحباط بعد الهزيمة من يوفنتوس في فبراير الماضي لإقناع اللاعب بارتداء قميص البلوجرانا".

أولهاتس، الذي يعمل حاليًا في فريق كشافين أتلتيكو مدريد، أكد أنّه يثق في رئيس النادي ميجيل أنخيل جيل الذي أكد أنّ الصفقة حُسمت في مارس.

وأردف: "أنطوان كان يستحق وداعًا أفضل من ذلك ولكنّه يتحمل المسوؤلية بعد رحيله بهذه الطريقة ولقد حقق الكثير في 5 سنوات وكنا ننتظر منه أكثر من ذلك".

واختتم: "علاقتي به جيدة حتى أنّه اتصل بي حينما وقّع إلى برشلونة. لقد شعرت بالمرارة وقتها ولكن كل منا اتخذ طريقة وهذا لن يؤثر بالسلب على ما أشعر به تجاهه".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد طلب إيقاف رخصة جريزمان وعدم اللعب إلى برشلونة ولكن حتى الآن لم يتم البت في الشكوى.