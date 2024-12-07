"مكالمة هاتفية غيرت قواعد اللعبة" .. كواليس تدخل كلوب لتصحيح مسار الحكام في البريميرليج

ماذا فعل المدرب الألماني؟

كشف جون موس، مدير رابطة الحكام المحترفين السابق، عن واقعة مثيرة للجدل كان بطلها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، وأحدثت تغييرا كبيرا في تحليل أداء الحكام خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال موس، في حديثه لصحيفة "The Athletic"، إن مكالمة هاتفية من مدرب ليفربول السابق، تسببت في تعيين المزيد من محللي الفيديو لمساعدة الحكام على تحديد موقفهم أثناء المباراة، من خلال زيادة عدد أعضاء فريق الدعم لرفع مستوى التحكيم.

وأضاف: "تلقيت مكالمة هاتفية في أغسطس 2022 بعد تعادل ليفربول 2-2 مع فولهام. عرفت أنه كلوب على الفور من صوته، قال إنه يريد التحدث عن مباراة السبت لأنه شعر أن (روبرتو) فيرمينو بالكاد لمس الكرة".

وتابع موس: "كلوب قال لي (كان حكمك يعترض طريق بوبي في كل مرة، الحكم كان على وشك استلام الكرة في كل مرة نمررها، بدا الحكم أندي مادلي وكأنه شبح وعرقل إحدى التمريرات)".

وأردف: "كان أندي في الوضع الذي توقعته أن يكون فيه ولكن هذا لم يكن جيدًا ومناسبًا لنمط اللعب. لقد كان حديث كلوب بمثابة تغيير في اللعبة بالنسبة لي بين عشية وضحاها. لذلك أرسلنا الحالة إلى الحكم وإلى جميع الأشخاص الذين كانوا يراقبون الحكام"

وواصل موس: "لهذا السبب، قررنا في تلك اللحظة أننا بحاجة إلى محللين. لأن الطريقة التي نقيم بها يجب أن تتغير. وكنا بحاجة إلى الحصول على هذا النوع من المعلومات".

كان يورجن كلوب قد رحل عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، حيث أراد الحصول على فترة راحة من مسيرته التدريبية الطويلة، وخلفه في النادي الإنجليزي، المدرب الهولندي أرني سلوت الذي يحقق نتائج مميزة مع الفريق بمختلف المنافسات.

