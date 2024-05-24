الأمور تسير نحو الاتفاق على عقد قصير

يتجه برشلونة إلى الاتفاق مع هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، لخلافة تشافي هيرنانديز في الموسم المقبل.

وكان جوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد توصل إلى قرار بضرورة إقالة تشافي، خصوصًا بعد تصريحات الأخير في مؤتمر صحفي حول صعوبة الوضع الاقتصادي للنادي، والذي يجعل منافسة ريال مدريد والأندية الأوروبية أمرًا صعبًا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تطورات المفاوضات بين برشلونة وفليك، خصوصًا بعد المكالمة الهاتفية "الجيدة" التي جمعت بين المدرب الألماني وديكو المدير الرياضي للبارسا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يزال لم يتحرك أي خطوة رسمية نحو فليك، حيث ينتظر غلق صفحة تشافي تمامًا وبشكل رسمي، من خلال إبلاغه بقرار عدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل رسميًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الأمور الآن تسير نحو إقناع فليك بالتوقيع لبرشلونة على عقد مدته موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر، والذي سيتزامن مع نهاية ولاية خوان لابورتا.

في سياق متصل، لم يتلق تشافي أي اتصال من إدارة النادي حتى الآن للاجتماع المقرر له يوم الإثنين المقبل مع الرئيس والمدير الرياضي واللجنة الرياضية لإبلاغه بأي شيء حول مستقبله.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن تشافي كان قد تلقى عرضًا في يناير الماضي لتدريب منتخب كوريا الجنوبية في مشروع طويل الأمد، لكنه رفض ووجه لهم الشكر.