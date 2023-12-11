"مكالمة كشفت كذبة النصر" .. الحائلي يتحدث عن كواليس انتقال عبد الرزاق حمد الله من النصر إلى الاتحاد

كواليس جديدة في صفقة تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمد الله

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كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن كواليس التعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم "الحالي".

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حمد الله انضم إلى الاتحاد رسميًا، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"؛ بعد فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في نوفمبر من عام 2021.

الحائلي وصف صفقة النجم المغربي، بـ"الأفضل" في سنوات الاتحاد الأخيرة، وحتى في الأعوام القادمة؛ نظرًا للمستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب، مع قلعة العميد.

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وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن فكرة التعاقد مع حمد الله، بدأت عندما كان الفريق يلعب مباراة ودية، في مدينة دبي الإماراتية؛ حيث تحدث وقتها مع نائبه أحمد كعكي والمدير التنفيذي لكرة القدم وقتها حامد البلوي، بأن العميد ينقصه مهاجمًا بحجم النجم المغربي.

وأضاف: "في البداية كان هناك تخوف كبير، لما نسمعه من النصر، عن سلوكيات حمد الله السيئة، داخل غرفة الملابس، بالإضافة إلى راتبه الضخم، الذي لا نستطيع تحمله".

وأوضح أنمار الحائلي، أن البلوي أخبره بأنه سيتحدث مع عبد الرزاق حمد الله الذي كان يتواجد وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل اتخاذ القرار النهائي؛ لافتًا إلى أن حامد عاد إليه بعد هذه المكالمة، واكد له بأن النجم المغربي إنسان رائع للغاية، عكس ما يُقال عنه، وأنه مستعد للتضحية ماليًا؛ بسبب حبه للاتحاد، بالإضافة إلى رغبته القوية في إعادة الفريق، إلى منصات التتويج؛ ليتم التعاقد معه رسميًا.

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