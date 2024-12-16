رحل فجأة بعد حسم صفقة شتوية .. تفاصيل "مكالمة الرابعة عصرًا" التي أنهت رحلة فيتور بيريرا مع الشباب!

ما هي الصفقة التي اقترب الشباب من حسمها في الشتوية تلبية لرغبة بيريرا؟

وجه المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، ضربة موجعة لإدارة نادي الشباب، بعدما قرر بشكل مفاجئ، الرحيل عن إدارة النادي العاصمي، من أجل تحقيق حلمه بالتدريب في الدوري الإنجليزي.

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وقررت إدارة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، تحويل دفتها إلى فيتور بيريرا، المدير الفني للشباب، بعد إقالة المدرب جاري أونيل، بسبب سوء النتائج، فيما لم يتوانَ بيريرا في قبول العرض، والذي دفعه لاتخاذ قرار مغادرة شيخ الأندية السعودية، دون سابق إنذار.

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وفي هذا السياق، كشف برنامج "في 90"، عن كواليس رحيل بيريرا عن الشباب، حيث أجرى المدرب الذي يتواجد في البرتغال، اتصالًا بإدارة الشباب في الرابعة عصر الأحد، وأبلغهم بقراره المفاجئ بالرحيل بعدما تلقى عرضًا من نادي وولفرهامبتون، وأنه يحلم بالتدريب في الدوري الإنجليزي، خاصة وأن وولفز مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، بقيمة مليون يورو، كما أن فيتور ذكر بأنه اتخذ القرار، وكان حديثه فقط من أجل إبلاغ الإدارة بقراره، وليس للمناقشة في الأمر.

وأضاف الإعلامي عمار باحكيم "لم تكن هناك أي بوادر لرحيل بيريرا؛ فالمدرب أقر برنامج فترة التوقف، وإقامة المعسكر التدريبي بالدوحة، الذي ينطلق الثلاثاء ويستمر حتى 29 ديسمبر، كما أقرّ إجازة الفريق بعد مباراة الفتح لمدة 12 يومًا، واختار خوض 3 مباريات ودية في المعسكر أمام فرق الخليج والكويت الكويتي وضمك، كما أن الشباب أنهى بعض احتياجات الفريق من أجل بيريرا، حيث اقترب من الاتفاق مع حارس نيوكاسل، مارتن دوبرافكا، على التعاقد معه في الفترة الشتوية".

ونوه باحكيم بأن إدارة الشباب حاولت إقناع فيتور بيريرا بالبقاء، سواءً بزيادة راتبه أو امتيازات أخرى، ولكنه كان مصرًا على الرحيل، مضيفًا أن الأمر الآن في يد اللجنة القانونية، من باب إنهاء العقد من طرف بيريرا، حتى يحصل الشباب على حقوقه، كما أن النادي ليس في مرحلة تسمح له بالتعاقد مع مدرب مؤقت، حيث ترغب الإدارة الشبابية في استقطاب مدرب يقود الفريق للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وأضاف أن وولفرهامبتون يعاني في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز قبل الأخير، ويرجح أنه وصل إلى بيريرا، من خلال وكيله خورخي مينديز، وتقريبًا له علاقة مع الملاك الصينيين لوولفز، فيما قال إن الشباب محظوظ بتولي الأمير عبد الرحمن بن تركي، دعم ملف المدرب الجديد، فيما يقود الفريق في تدريباته خلال الأيام المُقبلة، أحد مدربي الفئات السنية.