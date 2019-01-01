مكالمة أنشيلوتي تبعد خاميس رودريجيز عن يوفنتوس

الكولومبي قد ينضم إلى صفوف نابولي في الموسم المقبل

يقترب خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ، من الانضمام إلى صفوف نابولي الإيطالي بعد خروجه من حسابات ريال مدريد وعدم موافقة البافاري على تفعيل بند أحقية الشراء.

إعارة رودريجيز لبايرن ميونخ تنتهي في يوليو المقبل إلا أنّ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لا يرغب في عودته للملكي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ صاحب الـ 27 عامًا كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي إلا أنّ المدرب كارلو أنشيلوتي تواصل معه وأقنعه بارتداء قميص نابولي.

وأوضحت أنّ علاقة اللاعب بأنشيلوتي قوية منذ العمل معه في ريال مدريد موسم 2014-2015 بجانب فترة الثنائي في بايرن ميونخ بين 2016 و2017.

حسنًا.. وصلنا إلى نهاية الطريق 🙌



⭕️ توتنهام 🆚 ليفربول

📍 مدريد

🏟️ ملعب واندا ميتروبوليتانو

🏆 نهائي دوري أبطال أوروبا

⏱️ 22.00 (بتوقيت مكة المكرمة)



بطل جديد سيحمل ذات الأذنين بعد سيطرة ريال مدريد على اللقب 3 سنوات.. فمن سيكون؟ 🔥 pic.twitter.com/OI9jub8VDw — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

الصحيفة أكدت أنّ نابولي لديه علاقات طيبة مع وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، وسبق وتواصل معه لأجل ضم فوزي غلام.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ يستطيع جلب اللاعب مقابل 42 مليون يورو حال فعّل بند أحقية الشراء.