عقد لويس دي لا فوينتي يتصدر قرارات الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني!

اقترح رافائيل لوزان، الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم، في اجتماعه الأول بأعضاء مجلسه في مدريد، تعديل عقد المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب "لاروخا" وزيادة راتبه الشخصي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لوزان سيتواصل مع وكالة تمثيل المدربين الوطنيين بهدف تحقيق التحسن في الرواتب التي طالب بها لويس دي لا فوينتي منذ أشهر، ولكن لم يكن من الممكن تنفيذها نظرًا للطبيعة المؤقتة للجنة إدارة الاتحاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تجديد أو تحسين عقد المدرب المطلق هو سلطة حصرية للرئيس يجب التصديق عليها بدقة من قبل مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لنص النظام الأساسي للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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وأوضحت الصحيفة، أن راتب لويس دي لا فوينتي عندما تولى المسؤولية في ديسمبر 2022 بعد رحيل لويس إنريكي، كان حوالي 800 ألف يورو، في عقد مدته عامين مع وجود بند التمديد لمدة عامين آخرين.

وبالفعل، قامت اللجنة السابقة المُكلفة بتسيير الإعمال، بتفعيل بند تمديد العقد في 22 فبراير الماضي، نظرًا لأن عقد لويس دي لا فوينتي انتهى في 30 يونيو 2024، في منتصف كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا.

وتضمن هذا التجديد تحسينًا معينًا للمبالغ الحالية التي تتجاوز مليون يورو إجماليًا (حوالي مليون و200 ألف يورو)، والهدف الآن هو تحسين هذه المبالغ وزيادة مدة العقد حتى بعد كأس العالم 2026.