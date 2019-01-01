مكافأة عدم الهبوط سبب رحيل مروان دا كوستا عن الاتحاد

كان قلب دفاع أسوط الأطلسي قد طلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد

كشفت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن سبب رحيل الدولي المغربي مروان داكوستا عن الفريق.

وكان قلب دفاع أسوط الأطلسي قد طلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد بشكل مفاجئ معربًا عدم رغبته في مواصلة مشواره مع النادي.

صحيفة "ألرياضية" بحسب مصادرها قالت أن سبب رغبة اللاعب في الرحيل هو عدم تسلمه مميزات استثنائية في عقده المبرم والتي تتضمن مكافأة الـشباك النظيفة، إضافة إلى مكافأة تسمى عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المميزات تقدر بنحو 250 ألف يورو باستثناء دفعات مقدم عقده التي لم يتسلمها في موعدها المحدد.

دا كوستا كان قد أكد أن أسباب استمرار توتر علاقته مع رئيس مجلس إدارة العميد، أنمار الحائلي، بالإضافة إلى عدم وفاء الإدارة بالوعود التي قطعتها أمامه، وكذلك ابتعاده عن عائلته لعدم التمكن من إحضارها إلى جدة، كل ذلك دفعه للرحيل.

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وأشار داكوستا إلى أنه من أسباب رحيله، هو عدم التزام النادي بتسليمه مستحقاته المالية بشكل منتظم، مع العلم بأنه قد حاول مرارا تخطي هذه العقبات وتوجيه رسائل إيجابية للجمهور بهدف تشجيعهم على حضور المباريات وعدم إشغالهم بما يدور من إشكاليات داخل النادي.