مكافأة خاصة للاعبي الأهلي للفوز على النصر بالدوري السعودي

يقوم المدير الفني الوطني صالح المحمدي إجراء تغييرات جذرية

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الأهلي السعودي أن إدارة النادي حفزت اللاعبين بمكافأة خاصة من أجل التخلي عن النصر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي يستعد لمواجهة النصر مساء اليوم في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

وقالت التقارير أن إدارة الاهلي حددت مبلغ 15 ألف ريال لكل لاعب حال الفوز على النصر مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن يقوم المدير الفني الوطني صالح المحمدي إجراء تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية للفريق.

أرقام متقاربة وصراع الكبار في كلاسيكو الأهلي والنصر

الأهلي يأمل في مواصلة نتائجه الطيبة بعد فوزه على حساب الفتح بهدفين مقابل لا شيء الذي جاء بعد رحيل الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش وتعين صالح المحمدي بدلاً منه.