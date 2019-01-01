مكافآت التعاون للفوز بكأس الملك تصل إلى 16 مليون ريال

التعاون فاز باللقب لأول مرة في تاريخه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصلت مكافآت فريق التعاون بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية إلى 16 مليون ريال سعودي.

وكان التعاون الذي يُقدم موسمًا رائعًا في الدوري السعودي هذا الموسم قد توج تألقه اللافت بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين متفوقًا على اتحاد جدة في المباراة النهائية التي أقيمت الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف.

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وكان الفريق قد أقصى الهلال من نصف النهائي بسحقه بخمسة أهداف دون مقابل، قبل أن يُكرر عليه انتصاره بعد عدة أيام بهزمه في الدوري 2-0.

وسيحصل التعاون على 10 ملايين ريال هي مكافأة الفوز بالبطولة، بجانب مليون ريال تبرع من الأمير الوليد بن طلال و3 ملايين ريال تبرع من المستشار تركي آل الشيخ وأخيرًا مليوني ريال من نائب أمير منطقة القصيم "فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بد عبد العزيز"، ليصل مجموع الجوائز إلى 16 مليون ريال.