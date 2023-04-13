مقللًا من كريستيانو رونالدو وساخرًا من أندرسون تاليسكا .. مسلي آل معمر يظهر في مشهد تمثيلي

استغلال صفقة رونالدو ليس رياضيًا فقط في السعودية، إنما كذلك في الأعمال الفنية

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أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، اسمًا حاضرًا في أكثر من مشهد تمثيلي خلال شهر رمضان الكريم الجاري، في المملكة، إذ استغله المخرجون والمنتجون لصقل بعض المشاهد الدرامية.

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هذه المرة ارتبط مع رونالدو، البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط العالمي، ومسلي آل معمر؛ رئيس النادي.

في مسلسل "استوديو 23" الساخر، ظهر ثنائي يشبه الدون وتاليسكا، بينما يجري المذيع حوارًا مع ثالث يشبه رئيس النصر، وخلال الحديث سخر الأخير من الثنائي الأول.

من يقوم بدور مسلي سخر من الحفلات الغنائية التي يقيمها البرازيلي في بلاده، إذ أوضح أنه يستغل فترات الإصابة لإحياء بعض الحفلات، بجانب وعده إياه بتنظيم بعض الحفلات له عقب اعتزاله.

أما عن رونالدو فقد قلل من قيمة الصفقة مقارنة بتاليسكا، ليغضب من يقوم بدور الدون, وهنا يعلق الرئيس ساخرًا من غضب البرتغالي في المباريات وركله لزجاجات المياة: "اتفقنا معه في العقد على أن يغضب ست مرات، ويركل 36 علبة ماء".

جدير بالذكر أن رونالدو انضم للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 170 مليون جنيه استرليني، ليصبح اللاعب صاحب الأعلى أجرًا في العالم حاليًا.

Shahid