مقللًا من الدوري السعودي .. رئيس "فرانس فوتبول" يصدم كريستيانو رونالدو حول جوائز الكرة الذهبية

لم يكتف رئيس تحرير "فرانس فوتبول" باستبعاد رونالدو من المرشحين للكرة الذهبية، إنما خرج بتصريحات صادمة ضده..

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يبدو أن نظرة مجلة "فرانس فوتبول" للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تغيرت كثيرًا بعد انتقاله للنصر السعودي، إذ كشف فينسنت جارسيا؛ رئيسها، عن كواليس صادمة لاختيار الأفضل في العام الحالي.

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حفل الكرة الذهبية من المقرر أن يقام اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في العاصمة الفرنسية "باريس".

ويغيب عن قائمة المرشحين صاروخ ماديرا في حدث تشهده الجائزة لأول مرة منذ عام 2005، بينما توج بها من قبل خمس مرات.

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حول هذا يقول جارسيا خلال تصريحاته لصحيفة "Tageszeitung" الألمانية: "رونالدو لم يكن موضوعًا للنقاش من الأساس داخل لجنتنا أثناء الاختيار، هو لو يتألق في كأس العالم ويلعب حاليًا في بطولة لا تحظى بمتابعة جيدة (دوري روشن السعودي)، وإن كان كل ذلك لا ينفي أنه لا يزال لاعبًا عظيمًا".

وبسؤاله عما يتردد عن كون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو المرشح للجائزة، أجاب: "مثل هذه الشائعات تتردد دائمًا، هي بمثابة لعبة من وسائل الإعلام، نتفهم أن البعض لديه الرغبة في الحصول على سبق إعلان الفائز، لكن لا يمكننا دائمًا تصديق الشائعات".

يذكر أن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة العام الحالي تضم ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

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