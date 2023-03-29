مقلدًا صوت الناي.. رد فعل غريب لنيمار على خسارته مليون يورو في ساعتين

تهاني سليم
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Neymar 2017/2018 PSGGetty
نيمارباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1البرازيل

نيمار يخسر مليون يورو في ليلة واحدة في لعبة بوكر

خسر البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، مليون يورو خلال ساعتين أثناء لعبه لعبة مقامرة أونلاين.

ويغيب نيمار عن فريقه منذ فترة بسبب إصابته في كاحل قدمه، ومن وقتها وهو يقضي وقته في اللعب أونلاين ببطولات "البوكر".

وخسر نيمار ليلة الثلاثاء مليون يورو خلال لعبه أونلاين واحدة من ألعاب "الكازينو" التي تعتبر من ألعاب القمار.

رد فعل اللاعب البرازيلي كان غريبًا لم يحزن كثيرًا لفقدانه مليون يورو؛ فبعدما عبس وجهه وضحك، ظهر وكأنه يقلد صوت الناي الحزين.

وقدرت مجلة فوربس المعنية بالمال والاقتصاد دخله السنة الماضية بـ 95 مليون دولار مقسمين بين 70 مليون راتب و25 من الرعايات والإعلانات، ليكون رابع أعلى الرياضيين دخلًا في 2022.

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