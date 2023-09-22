مقلب ميركاتو 2023 وفلسفة جوارديولا .. هذا ما صنع الفارق بين النصر والأهلي

النصر هزم الأهلي بعد مباراة مثيرة

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خرج النصر من مواجهة الأهلي الصعبة والممتعة والمثيرة بالنقاط الثلاثة بعد فوزه 4-3 في سابع جولات دوري روشن السعودي، لقاء صنع الفارق به عاملان اثنان كشف المدرب بيب جوارديولا عن أحدهما في تصريحاته الأخيرة عن جناحه جيريمي دوكو.

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العامل الأول الذي صنع الفارق في اللقاء لصالح النصر كان حارس المرمى، إذ لعب نواف العقيدي دورًا مهمًا في التصدي لعدة فرص جيدة وخطيرة للأهلي أبرزها بالطبع مواجهته المباشرة مع فراس البريكان، فيما أثبت إدوارد ميندي من جديد أنه "مقلب" سوق انتقالات الدوري السعودي صيف 2023.

ميندي ربما لم يُخطئ بشكل واضح ومباشر مثلما فعل في المباريات السابقة، لكنه كان قادرًا على الأقل على منع هدفين، الثالث والرابع تحديدًا، من رباعية النصر، إذ رغم روعة تسديدة تاليسكا فقد مرت فوق رأسه تمامًا، أمام تسديدة رونالدو فلم تكن بعيدة عنه وكانت من مسافة جيدة تسمح له بالتحرك المبكر.

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ميندي واصل في تلك المباراة خذلان جمهور الأهلي وإدارته وإثبات أنه كان اختيارًا خاطئًا تمامًا وربما الأفضل التراجع عنه مستقبلًا، كان متوقعًا منه الكثير لكنه لم يُقدم إلا خيبة الأمل حتى الآن.

العامل الثاني هو تفصيلة صغيرة في المباريات كشف عنها جوارديولا قبل عدة أيام، وهي خاصة بالجناح وقدرته على مراوغة الظهير والمدافع والدخول لعمق الملعب، حيث قال مشيدًا بنجم الفريق الجديد دوكو "حين يُواجه الجناح المدافعين ويتخطاهم فهو يصنع فرصة، أحيانًا يكون مطالبًا بالأدوار الدفاعية والتكتيكية لكن الحقيقة أن تخطيه للظهير هو بمثابة فرصة للتسجيل. دوكو يفعل هذا كثيرًا ولهذا أثار دهشتي، نحن ندرك جودته ولكنني لم أتوقع تلك القدرة منه، خاصة أنه لا يفعل ذلك مرة أو اثنتين بل كثيرًا".



مواجهة اليوم كانت خير دليل على صحة حديث جوارديولا وفلسفته في كرة القدم وكذلك مدى خطورة وأهمية الجناح المراوغ بالفعل، إن عدنا للمباراة وتذكرنا اللقطات التي جمعت جناحي النصر، تاليسكا وساديو ماني، مع مدافعي الأهلي نجد تفوق تام لثنائي الأصفر في جل اللقطات، وقد كان ذلك خلف صناعة العديد من الفرص وإحراز الأهداف.



في الجانب الآخر، لم يستطع آلان سانت ماكسيمين ورياض محرز مراوغة سلطان الغنام وأليكس تيليس، الذي لعب مباراة ممتازة، إلا نادرًا، فالأول لم ينجح أبدًا تقريبًا ولذا غادر الملعب، فيما الثاني كان يتحرك في الملعب جيدًا وصنع خطورة جيدة لكنه لم يمتلك مهارة المراوغة في المواجهات المباشرة مع المدافعين.



تلك المهارة الفردية من نجوم النصر ربما تلعب الدور الأهم في منافسة الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يمتاز الفريق بامتلاك أكثر من لاعب مراوغ، وكل منهم يستطيع بتلك المهارة فقط صناعة الخطر وحسم المباراة بعيدًا عن أي جوانب تكتيكية وفنية أخرى.



SHAHID