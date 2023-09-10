مقطع فيديو يكشف اللعبة .. إنتر ميامي يستغل ميسي بطريقة ذكية!

النادي الأمريكي يعرف كيف يبيع قمصانه!

كشف مقطع فيديو مسرب من داخل متاجر نادي إنتر ميامي عن استراتيجية ذكية للغاية للرفع من عدد القمصان التي يبيعها النادي منذ قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يأتي هذا في ظل وجود عجز كبير في توفير قمصان الفريق الأساسية للموسم الجاري باسم ميسي، حيث تنفذ كافة الكميات كلما يتم طرحها.

فقرر النادي أن يستخدم مخزونه من قمصان المواسم الماضية، بالتحديد القميص الأبيض الخاص بعام 2020 ليقوموا بطباعة اسم ليونيل ميسي عليه وبيعه من جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حقيقة أن ميسي انتقل لصفوف إنتر ميامي بعد ثلاث سنوات من إصدار ذلك القميص لم توقف الجماهير عن شرائه، في ظل عدم توفر القميص الأساسي الخاص بهذا الموسم.

جدير بالذكر أن ميسي سجل حتى الآن 11 هدفًا في 11 مباراة مع إنتر ميامي وحصد له اللقب الأول في مسيرتهم وصعد به إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوح.