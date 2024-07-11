مقصودة أم صدفة؟ .. إيدرسون يثير حماس جماهير النصر بـ"صورة من البرتغال"

إيدرسون "الهدف الأول" لنادي النصر في الصيف الحالي..

أثار النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، "حماس" جماهير نادي النصر السعودي؛ في ظل الشائعات بشأن مستقبله.

الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو كشف في الساعات الماضية، عن إصرار كبير من إيدرسون؛ على "الانتقال" إلى نادي النصر، واللعب بجوار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وفي هذا السياق.. نشر الحارس البرازيلي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الخميس؛ تشير إلى مكان تواجده حاليًا.

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الصورة التي نشرها إيدرسون عبر حسابه الرسمي، تظهر تواجده في مدينة "لشبونة" البرتغالية؛ وهو نفس مكان بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

جماهير النصر تفاعلت مع هذه الصورة بـ"قوة"؛ حيث اعتبرتها تلميجًا صريحًا من إيدرسون، باقتراب انتقاله إلى النصر، خاصة أن الحارس ينتظر "الضوء الأخضر" من إدارة مانشستر سيتي، للانضمام إلى معسكر الفريق الأصفر في البرتغال.

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ويُعسكر الفريق النصراوي - حاليًا - في البرتغال، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ والذي يتطلع فيه لتعويض خيبات العامين الماضيين، اللذين خرج منهما بـ"صفر ألقاب".

صورة إيدرسون قد تكون "صدفة بحتة"

لكن أيضًا وبعيدًا عن حماس الجماهير النصراوية.. الصورة التي نشرها الحارس البرازيلي إيدرسون، قد تكون "صدفة بحتة"؛ خاصة أن اللاعب يقضي إجازته الصيفية حاليًا.

إيدرسون البالغ من العمر 30 سنة، عاش في البرتغال لمدة 7 سنوات كاملة؛ حيث مثل جميع الفئات السنية للعملاق المحلي بنفيكا، بالإضافة إلى فريقي ريبيراو وريو آفي.

ورحل الحارس البرازيلي عن بلاده في 2010، لينضم إلى الفئات السنية لنادي بنفيكا، قبل أن يذهب إلى الفريقين المحليين ريبيراو وريو آفي على التوالي، في الفترة من 2011 إلى 2015؛ عائدًا بعدها إلى "النسور" الذي مثله حتى عام 2017.

لذلك.. تواجد إيدرسون - الذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضًا - في مدينة لشبونة؛ قد يكون أمرًا طبيعيًا للغاية، وليس له أي علاقة بانتقاله للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.