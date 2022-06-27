قائمة باريس سان جيرمان السوداء 10 لاعبين يرحلون هذا الصيف

يسعتد لويس كامبوس المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لتخفيض فاتورة الأجور في النادي الباريسي، وابعاد اللاعبين الفائضين عن الحاجة في حديقة الأمراء.

وأفادت تقارير فرنسية أن كامبوس وضع قائمة تضم 10 لاعبين يخطط لبيعهم هذا الصيف، من أجل تحسين أوضاع النادي ماليًا وتغير سياسية الانتقالات في البارك دي برانس.

باريس سان جيرمان أنهى بالفعل أول صفقة بيع هذا الصيف، حيث من المقرر أن يغادر ألفونس أريولا إلى نادي وست هام يونايتد مقابل حوالي 12 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن كامبوس حضر قائمة سوداء، تضم 10 لاعبين ينوى التخلص منهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

قائمة باريس سان جيرمان السوداء

وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، تضم القائمة كل من تيلو كيرر وعبده ديالو و الحارس سيرجيو ريكو ولاعب الوسط إدريسا جاي وأرنود كاليمويندو بالإضافة إلى لياندرو باريديس وماورو إيكاردي وأندير هيريرا ونيمار.

جميع اللاعبين المذكورين في قائمة باريس سان جيرمان يتمتعون بسمعة طيبة على المستوى الدولى مما سيسمح لنادي العاصمة الفرنسية بالحصول على مكاسب مالية كبيرة من بيعهم.

لكن باريس سان جيرمان يواجه مشكلتين رئيسيتين، الأولى هي الرواتب المرتفعة للاعبيهم، مما يجعل من الصعب على الأندية التى ترغب في الحصول على خدمات اللاعبين تلبية رغابتهم المالية.

ثانياً، عبّر بعض اللاعبين الذين يُرجح أن يغادروا ، مثل لياندرو باريديس وماورو إيكاردي وأندير هيريرا، عن رغبتهم في البقاء في باريس.

احتمال رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

كما أفاد راديو "مونت كارلو" الفرنسي، أمس الأحد أن نيمار قد يغادر النادي هذا الصيف، حتى لو لم يتم طرده من قبل مستشار جديد كامبوس.

بالإضافة إلى مستقبل نيمار غير المستقر، يواجه باريس سان جيرمان العديد من المشكلات الأخرى التي يكافحون للتعامل معها، حيث لم يعلن النادي حتى الآن ماوريسيو بوتشيتينو ولم يوقعوا رسميًا مع مدرب نيس كريستوف جالتييه.

بالإضافة إلى ذلك مطالب إنتر ميلان المرتقعة للتخلى عن ميلان شكرينيار، والذي يعد الهدف الأول لباريس سان جيرمان من أجل تعزيز دفاعه هذا الصيف.

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