مقصلة الديربي في انتظاره .. هل يهرب رامون دياز من مصيره؟

وضعية دياز غير مطمئنة وخسارة الديربي قد تُكلفه الكثير

منذ بداية الموسم الحالي، لم يقدم نادي الهلال المستوى المنتظر منه تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز، وهو الأمر الذي وضع علامات استفهام كبير مواجهات ة حول أداء الزعيم.

Shahid

ومرت أول 8 جولات ببطولة دوري روشن للمحترفين بحلوها ومرها، وتم إيقاف منافسات البطولة، بسبب استعداد المنتخب السعودي، وقتها رأى الجميع أنها فرصة جيدة لجميع الفرق من أجل الاستعداد لعودة الدوري الجديد.

البعض أكد على أن نادي الهلال سيكون من أكثر المستفيدين من هذا التوقف، وسيستطيع رامون دياز تعديل الأوضاع داخل الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ولكن وجدنا أن فترة إعداد الهلال لم تشهد أي معسكر إعدادي، بل كانت نتائج المباريات الودية غير جيدة، وصدرت القلق للجماهير الهلالية، التي بدأت في الشعور بالخوف والقلق.

أبرز تلك النتائج كانت الخسارة بخمسة أهداف دون رد أمام نيوكاسل الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بمناسبة موسم الدرعية.

وقتها البعض التمس العذر لفريق الهلال، الذي لعب المباراة دون لاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم قطر 2022.

ولكنهم تناسوا أن الهلال كان يلعب بجميع لاعبيه الأجانب في المباراة، وظهروا بشكل غير جيد، هذا بالإضافة إلى أن نيوكاسل كان يلعب هو الآخر بدون لاعبيه الدوليين.

وبعد عودة الهلال إلى المنافسات المحلية، حقق الفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن الانتصار كان باهتًا ولم يقدم لاعبيه المستوى المعهود منهم.

وبدأت علامات الاستفهام تزداد حول رامون دياز، ولكن الأمور أصبحت أكثر هدوءًا بعد الفوز على الاتفاق برباعية دون رد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الحقيقة أن وضع رامون دياز أصبح غير مطمئن بالمرة، فخسارة مباراة ديربي الرياض أمام النصر، ستكون بداية النهاية بالنسبة له، وقد يتم الإطاحة به حال حدوث أي تعثر آخر في دوري روشن، سيجعل الإدارة تتحرك للتخلص منه.

وأما في حالة الانتصار في ديربي الرياض أمام النصر، سيتمكن دياز من استعادة الثقة المهزوزة بينه وبين جماهير الهلال.

Shahid