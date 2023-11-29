مقدمة للتعاقد مع صلاح؟ .. الاتحاد يستهدف ضم أهم رجال فترة ليفربول الذهبية

ثورة السعوديين لم تتوقف عند اللاعبين!

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حاول الاتحاد جاهدًا التعقد مع محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكنه لم ينجح في ذلك، ولكن يبدو أنه سيُعيد المحاولة من جديد خلال يناير القادم أو صيف 2024، ولهذا يستهدف حاليًا مهندس تجديد عقد النجم المصري مع ناديه الإنجليزي.

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صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أشارت إلى أن الاتحاد يستهدف التعاقد مع جوليان وارد المدير الرياضي السابق مع ليفربول وأحد أهم رجاله فترته الذهبية، حيث بدأ العمل معه عام 2012 وتدرج في عدة مناصب حتى وصل لمنصبه الذي رحل عنه بنهاية الموسم الماضي.

وارد اكتسب شهرة واسعة حين ظهر في صورة تجديد عقد صلاح الأخير مع ليفربول، حيث تواجد معه في اليونان بجانب وكيله رامي عباس، وقد وُصف أنه المسؤول الأبرز عن نجاح مفاوضات تجديد العقد.

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الدوري السعودي عاش ثورة هائلة على صعيد ضم النجوم خلال الصيف الماضي، وتتجه أنديته الآن لضم بعض الكوادر الإدارية التي سبق وحققت نجاحًا ملحوظًا في أوروبا.

الاتحاد كان قد أقال مدربه نونو سانتو مؤخرًا وتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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