مقدمة لشراء الأندية العربية العملاقة؟ .. تأسيس شركة سعودية للتوسع في الشرق الأوسط

خطوة جديدة نحو التوسع الرياضي من السعودية

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أعلن صندوق الاستثمارات السعودي تأسيس شركة سرج للاستثمارات الرياضية، والتي ستهدف لتمكين قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صندوق الاستثمار أعلن في بيان رسمي تأسيس تلك الشركة يهدف للحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة بجانب الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وأضاف البيان "وتهدف شركة "سرج" إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية".

وقد نقل الموقع الرسمي للصندوق عن رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة قوله "يسعدنا الإعلان عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في ال مملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستساهم شركة سرج في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة. كما يتماشى تأسيس الشركة مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرياضية الأخرى والتي بدورها تُسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، مما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق وفقاً لرؤية المملكة 2030".

يُشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت حديثًا حول إمكانية شراء السعودية لعدد من الأندية العربية العملاقة خاصة في إفريقيا وتحديدًا في مصر، وقد أشار بعض المغردين إلى أن تأسيس شركة سرج الهادفة للتوسع في مجال الرياضة خارج حدود المملكة قد تكون الخطوة الأولى في طريق الاستحواذ على كيانات عربية رياضية كما حدث مع أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي السعودية.

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