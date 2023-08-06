مقدمة لشراء الأندية العربية العملاقة؟ .. تأسيس شركة سعودية للتوسع في الشرق الأوسط

تامر أبو سيدو
saudi arabia fansgetty images
دوري روشن السعوديالإتحادالهلالالدوري المصري الممتازالدوري المغربي الممتازالدوري التونسي - الدرجة الأولى

خطوة جديدة نحو التوسع الرياضي من السعودية

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

أعلن صندوق الاستثمارات السعودي تأسيس شركة سرج للاستثمارات الرياضية، والتي ستهدف لتمكين قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

صندوق الاستثمار أعلن في بيان رسمي تأسيس تلك الشركة يهدف للحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة بجانب الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف البيان "وتهدف شركة "سرج" إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية".

وقد نقل الموقع الرسمي للصندوق عن رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة قوله "يسعدنا الإعلان عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستساهم شركة سرج في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة. كما يتماشى تأسيس الشركة مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرياضية الأخرى والتي بدورها تُسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، مما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق وفقاً لرؤية المملكة 2030".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يُشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت حديثًا حول إمكانية شراء السعودية لعدد من الأندية العربية العملاقة خاصة في إفريقيا وتحديدًا في مصر، وقد أشار بعض المغردين إلى أن تأسيس شركة سرج الهادفة للتوسع في مجال الرياضة خارج حدود المملكة قد تكون الخطوة الأولى في طريق الاستحواذ على كيانات عربية رياضية كما حدث مع أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي السعودية.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

104110 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 59850كريم بنزيما
  • 5483خاليدو كوليبالي
  • 7637روبرتو فيرمينو
  • 4578نجولو كانتي
  • 9700مارسيلو بروزوفيتش
  • 16862صفقة أخرى
104110 الأصوات