مقترح جديد من باريس لبقاء مبابي وتحقيق حلم ريال مدريد

يتمسك نادي باريس سان جيرمان بالأمل في الحفاظ على خدمات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي حتى اللحظات الأخيرة رغم صعوبة الموقف.

مبابي عقده ينتهي مع باريس في يونيو 2022، واللاعب لم يوقع على عقد جديد، وسط ترقب من ريال مدريد للموقف.

الخيارات المتبقية تبدو قليلة جدًا أمام باريس، لكن سيكون هناك عرض أخير، بعدما تركت والدته فايزة العماري الباب مفتوحًا أمام استمراره بالنادي.

ما هو العرض الأخير من باريس؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أنه في باريس يؤمنون أن مبابي سيقبل فقط بالبقاء بعقد قصير المدى يمنحه فرصة الانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك سبب اعتبار اللاعب فكرة اللعب للنادي الإسباني، أحد أهم الأمنيات التي يسعى لتحقيقها خلال مشواره الكروي.

ولذلك قرر باريس اقتراح التجديد لمدة عام واحد فقط، ليبقى بالفريق قبل الانتقال لريال في صيف 2023 بعد لعب كأس العالم في قطر.

وهو ما يمنحه الظهور في ملعب سانتياجو برنابيو الجديد في صيف 2023، ويتيح لباريس الفرصة كذلك للحصول على مبلغ نظير بيعه بدلًا من رحيله بالمجان.

لماذا يشعر باريس بالغضب من مبابي؟

"ماركا" أوضحت أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس ليس سعيدًا من تصرف مبابي، لأنه لم يحافظ على كلمته بعدم الرحيل بالمجان.

اللاعب نفسه لا يحب هذه الفكرة، لكنه لا يعارضها مقابل تحقيق حلمه الأكبر بالانتقال إلى ريال.

وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الحالي لا يوجد اتصالات حول اتفاق جديد، ولكن من المتوقع التقدم بالمقترح الجديد في أقرب فرصة ممكنة.

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