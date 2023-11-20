مقترح تاريخي .. أكبر تبادل بين أندية السعودية وعبد الرزاق حمد الله لهذا الفريق قريبًا!

السعودية تدرس مقترح تاريخي

SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يدرس القائمون على الرياضة السعودية، مقترحًا تاريخيًا، قبل فتح باب الانتقالات الشتوية "يناير 2024"، بشكل رسمي.

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السعودية أصبحت وجهة لأبرز نجوم كرة القدم في العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي.

ووفقًا لبرنامج "برا 18"، يتم دراسة تبادل المحترفين الأجانب، بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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البرنامج كشف عن أن هذا المقترح؛ يأتي لتخفيف الأعباء المالية على الأندية السعودية؛ حيث يتم نقل أي محترف لا يريده فريقه، إلى نادٍ آخر في دوري روشن، بدلًا من فسخ عقده.

ويبدو أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد؛ سيكون أول الأسماء الذي يُطبق عليه هذا المقترح التاريخي؛ حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي علي المرشود عبر "برا 18".

المرشود أعلن اقتراب حمد الله، من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي؛ بعد استقرار الإدارة الاتحادية، على التخلص منه، خلال الميركاتو الشتوي.

SHAHID