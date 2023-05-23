بمقاعد في قلب الملعب.. ريال مدريد وبرشلونة يلتقيان في الكلاسيكو الأغلى في التاريخ

كلاسيكو جديد على دالاس كاوبويز سيكون الأغلي في التاريخ

سيلتقي قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بعيدًا عن الليجا كلها تحديدًا في الولايات المتحدة في أغلى مباراة في التاريخ.

وسيلتقي ريال مدريد بطل كأس إسبانيا مع برشلونة بطل الدوري الإسباني يوم 29 يوليو المقبل في كلاسيكو ودي على ملعب دالاس كاوبويز الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج في ولاية تكساس الأمريكية.

وطُرحت تذاكر المباراة للبيع على موقع الملعب لتكون ربما أغلى مباراة في التاريخ نظرًا لارتفاع أسعار التذاكر. ويبلغ متوسط سعر التذكرة 504 دولار، وتتراوح الأسعار من 205 إلى 1344 دولار.

ويطرح الملعب 40 تذكرة على أرض الملعب سعر الواحدة منهم من 2500 دولار إلى 3102 دولار وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

أسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو ليست عادية؛ فباقي المباريات الودية التي ستلعب في نفس الجولة أقل بكثيرفمواجهة ريال مدريد مع مانشستر يونايتد في هيوستن تتراوح أسعار تذاكرها بين 136 و661 يورو، أما مباراة ميلان وبرشلونة في لاس فيجاس فتذاكرها بين 99 و498 دولار.

وتعد الجولة الأمريكية لريال مدريد أو برشلونة وعدد من الفرق الأوروبية من أبرز المباريات الصيفية التي تلعب بشكل استعراضي وإعدادي للموسم المقبل.