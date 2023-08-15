"مقاطعة مدرجات الاتحاد" .. الجماهير تنتفض ضد "إهانات" أنمار الحائلي!

أحمد فرهود
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الإتحاددوري روشن السعودي

غضب جماهيري كبير ضد أنمار الحائلي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

انتفضت جماهير الاتحاد السعودي، ضد أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، مهددة بـ"مقاطعة" الحضور في المباريات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد استهل حملة الدفاع عن لقبه، بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين، والذي حققه الموسم الرياضي الماضي، بالفوز الكبير على الرائد (3-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ودشنت جماهير العميد، خلال الساعات القليلة الماضية، هاشتاجًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، تحت عنوان "#مقاطعه_مدرجات_الاتحاد".

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هذا الهاشتاج؛ يأتي ضد ما اعتبروه "إهانة" الحائلي، لعشاق نادي الاتحاد؛ عندما وصف في بيان عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، كل من انتقد عمل إدارته بـ"الجاحد وضعيف النفس".

وكتب حساب باسم "أحمدوف"؛ قائلًا: "المقاطعة أكبر رد على قلة الأدب.. ترك المدرجات خالية؛ ليعرفوا أن جمهور الاتحاد، هو الرقم 1 في دوريهم، ولكي يعرف الرئيس، أنه بدون مشجعي العميد، ولا شيء".

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه، على أن مطالب الجماهير الاتحادية، بسيطة للغاية؛ وهي مساحة من الحرية؛ لكي يعبروا عن آرائهم بكل أريحية.

وشدد جستنيه، على أن جماهير الاتحاد، دائمًا ما كانت هي السند للفريق الأول لكرة القدم، عندما تتكالب عليه الظروف، معربًا عن ثقته بتواجد عشاق العميد بكثافة، في المباريات القادمة، على الرغم من هذه الحملة.

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