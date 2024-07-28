بعد مقاضاة الهلال له .. إعلامي يطالب بمحاكمة وليد الفراج أولًا!

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" تم إقحامه في قضية لا شأن له بها..

هي قضية لا تعني الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، لكن تم إقحامه بها، في ظل العداء الكبير بينه وبين النصراويين في السنوات الأخيرة..

الحديث هنا عن إعلان الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالرحمن الفريح مقاضاة أحد الأندية له، والذي من حديثه يلمح إلى أنه الهلال برئاسة فهد بن نافل، بتهمة إثارة الرأي العام ونشر التعصب الكروي.

الفريح أوضح أنه تحدد له بالفعل جلسة استماع أولى، لأخذ أقواله في الاتهامات الموجهة له، وهنا خرج للمطالبة بمحاكمة الفراج أولًا، متهمًا إياه بأنه الأكثر إثارة للجماهير.

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ونشر الإعلامي النصراوي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عدة لقطات لمقدم برنامج "أكشن مع وليد" معلقًا: "سوف أحضر أول جلساتي بالدعوى المقدمة ضدي من أحد الأندية وإني أثير التعصب الرياضي وسوف أُبروز هذه الصورة لهم، وأقول إذا كنت فعلًا أثير التعصب فأنا نقطة من بحر تعصب إعلامهم الذي كان ولا يزال هو مصدر التعصب وإثارة الجماهير بدون أي محاسبة توجه لهم".

ولم يكن الفريح أول من يطالب بمحاكمة الفراج، إذ أن مناشدات كثيرة خرجت في السنوات الأخيرة للمجلس الإعلى للإعلام، لوقف برنامجه ومنع ظهوره التليفزيوني، لكن دون جدوى.

وتأتي هذه الحملات التي تخرج بين الحين والآخر على وليد الفراج في ظل تهكمه في الكثير من المناسبات على النصر والتقليل منه لصالح غريمه التقليدي الهلال، وإن كان قد نفى هو ذلك أكثر من مرة، مؤكدًا أن إنجازات الزعيم هي ما تدفعه لتسليط الضوء عليه على عكس العالمي.