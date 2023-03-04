مفوض الدوري الأمريكي: سنضحي من أجل ليونيل ميسي، وعلينا تعويضه مثل رونالدو!

صفقة استثنائية في تاريخ المسابقة

قال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، إن انتقال ليونيل ميسي للمسابقة سيشبه بشكل كبير ما حدث مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وأشار في تصريحات نشرها موقع "The Athletic" إلى أن الدوري الأمريكي وإنتر ميامي مستعدان للقيام بالعديد من التنازلات من أجل جلب النجم الأرجنتيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف.

وقال جاربر خلال المقابلة:"أنت تتعامل مع لاعب ربما يكون هو الأكثر خصوصية في تاريخ اللعبة، لذلك عندما تكون هناك شائعات عن ارتباطه بإنتر ميامي فهذا أمر عظيم ومن الممكن أن يحدث".

وأضاف:"الخطوة ستكون رائعة بالنسبة للدوري الأمريكي وميسي وعائلته، نحن نحاول استغلال كل فرصة، لا يمكنني إعطاء أي تفاصيل أكثر من ذلك".

وأما عن راتب ميسي الذي يحصل على 25 مليون يورو سنويًا في باريس:"الفرق تتمتع بمرونة كافية للقيام بأشياء فريدة، الدوري الامريكي كيان واحد لذلك هناك حالة من الاستعداد للتعاون من أجل القيام بخطوة خارج الصندوق".

وأوضح:"مع وصول رونالدو إلى النصر بهذا الراتب الضخم، سوق الانتقالات سينفجر بطريقة لا يمكن تصورها، لذلك سيتعين علينا القيام بصفقة مماثلة لميسي تعوضه بالطريقة التي يتوقعها هو وعائلته".

وفي نهاية حديثه قال جاربر إن صفقة ميسي ستكون مختلفة عن كاكا وزلاتان إبراهيموفيتش، لكنها ستكون قريبة من انتقال ديفيد بيكهام إلى الدوري الأمريكي في 2007 عندما كان عمره 31 سنة وكان أحد أشهر نجوم كرة القدم وقتها، وتضمن عقده بندًا يمنحه خيار شراء أحد أندية البطولة مقابل 25 مليون دولار.