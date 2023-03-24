مفجر خبر انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر يكشف موقف ليونيل ميسي النهائي من السعودية

يحاول ناديي الهلال والاتحاد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليُفجر خوسيه فيليكس رئيس تحرير ماركا الإسبانية، مفاجأة بخصوص هذه الصفقة.
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وينتهي عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر خلال الوقت الحالي.
وقال فيليكس خلال تصريحات لبرنامج "ملعب SBC": "أظن أن نسبة حضور ميسي إلى السعودية 50%، فهو لا يُريد الذهاب إلى برشلونة الإسباني بسبب رئيسه الحالي جوان لابورتا".
وأضاف: "العلاقة بين ميسي ولابورتا سيئة للغاية، بسبب طريقة خروج النجم الأرجنتيني من نادي برشلونة، وخلال حفل ذا بيست في باريس لم يتحدثا مع بعضهما".
وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن النادي السعودي الأقرب للتعاقد مع ميسي هو الهلال، لأن عرض الاتحاد أقل من الزعيم، بالإضافة إلى الديون التي يعاني منها العميد.
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