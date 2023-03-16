مفتاحها ريال مدريد والسيتي.. يورجن كلوب يضع خطة سحرية للراغبين في دوري الأبطال

يورجن كلوب يضع خطة للراغبين في الفوز بدوري أبطال أوروبا

يعتقد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن الليلة المعجزات لم تتحقق لفريقه أمام ريال مدريد الذي سيكون هو والسيتي بوابة عبور أي فريق آخر للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول على ملعب سنتياجو بيرنابيو، أمس الأربعاء، بهدف من مضيفهم ريال مدريد الذي فاز ذهابًا 5-2 في ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتحدث كلوب عقب المباراة وقال: "توقعنا شكل آخر للمباراة. كانوا جيدين جدًا وخلقوا فرصًا؛ عليك احترام الخصم، فإنها لم تكن ليلة تحقيق المعجزات".

وأثنى يورجن على إذاعة أغنية "لن تسير وحدك" التي تغنيها جماهير فريقه في ملعب سنتياجو بيرنابيو عقب اللقاء، مؤكدًا أنه لم يسمعها لكنها لفتة طيبة من نادٍ عظيم.

ورد كلوب عما إن كان ريال مدريد، حامل اللقب والمتوج بـ 14 لقبًا في دوري الأبطال، المرشح الأبرز للفوز بالبطولة "نعم بسبب خبرتهم، لكن هناك فرق قوية جدًا، أيًا كان من يرغب في الفوز بدوري الأبطال فعليه هزيمة ريال مدريد ومانشستر سيتي".

ورفض المدرب الألماني التعليق على ركلة الجزاء التي كانت ستُتحسب على لاعبه تسيميكاس في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني "لست في مزاج لمناقشة هذه الأمور، لكن لو شخصان يعتقدان أن ركلة جزاء السيتي ضد لايبزيج سليمة فهناك خطأ ما. لم تكن ركلة جزاء لكن أعتقد أمس كانت أكثر حسمًا، لكنها ليست المشكلة الآن".