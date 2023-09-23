مفاوضات مدريدية مكثفة لاستقطاب "مهندس صفقات برشلونة!

خطوة ممكنة مع أحد كبار المنافسين للنادي الكتالوني

قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بالتواصل مع ماتيو أليماني المدير التنفيذي السابق لبرشلونة، طمحًا في الحصول على خدماته في المستقبل القريب.

أليماني برز مؤخرًا كأحد أفضل الإداريين في أوروبا، بسبب صفقاته المميزة مع النادي الكتالوني في ظل الأزمة المالية الطاحنة وقواعد اللعب المالي النظيف الصارمة، ولكنه رحل بعد قدوم البرتغالي ديكو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد يؤمن بأن أليماني سيكون فرصة عظيمة للنهوض بالفريق في السنوات القليلة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن مارين يرى في "مهندس صفقات برشلونة" الشخص المناسب لمساعدة أتلتيكو في التعاقد مع مواهب مميزة وكذلك تجديد عقود النجوم الحاليين، بالإضافة للعمل تحت المعايير الصعبة لحدود الرواتب في الدوري الإسباني.

وما يجعل الأمور أكثر سهولة في عملية المفاوضات هي العلاقة الجيدة بين الثنائي، وكذلك رغبة أتلتيكو في ضم بعض الصفقات المجانية الذكية مثلما فعل أليماني مع النادي الكتالوني مثل بيير أوباميانج، ماركوس ألونسو، أندرياس كريستنسن، إلكاي جوندوجان وفرانك كيسييه.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن الأمر في الوقت الحالي لا يتعدى حدود الاتصالات الأولية لاستطلاع وضع ماتيو ومعرفة ما إذا كان لديه بالفعل أي خطة أو مشروع واضح ورؤية مستقبلية.

ومن جانبه يقضي أليماني الفترة الراهنة من أجل الراحة بعد انتهاء تجربته مع برشلونة، في انتظار الفرصة المناسبة للعودة من جديد.