"مفاوضات تجديد عقد مبابي متوفية على كافة المستويات"

كشف جيروم روثين نجم باريس سان جيرمان السابق أن عملية تجديد عقد كيليان مبابي لصالح الفريق الفرنسي في الوقت الحالي متوقفة تمامًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات أدلى بها خلال البرنامج الخاص به عبر "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن حديث مبابي صادق بالرغم من ذلك.

وكان مبابي قد خرج في تصريحات صحفية قبل ساعات، ونفى خلالها أن يكون في مفاوضات مع ريال مدريد، وقال: "لم أتخذ قراري بشأن مستقبلي بعد".

وقال روثين: "علينا أن نصدق مبابي، لكن في الوقت نفسه يجب أن نعرف أن عملية التجديد لباريس سان جيرمان متوفية تمامًا".

وأردف: "لا أعلم إذا كان سيرحل لصفوف ريال مدريد أم لفريق آخر، قراره هو فقط يعرفه، لا يمكننا أن نعرف".

وأنهى كلماته: "مبابي لاعب رائع، ومتفرد وضمن الأفضل في العالم، لكن لو كنت مكانه لكنت قد حسمت كل شيء بحلول هذا الوقت".

جدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الرحيل مجانًا لأي فريق يريد.