مفاوضات التجديد تصل إلى طريق مسدود .. ليونيل ميسي يبتعد عن باريس سان جيرمان

مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان يواجه مصيرًا مجهولًا..

يبدو أن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما كشفت تقارير فرنسية أن رحيل اللاعب عن "حديقة الأمراء" يقترب.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت وجود حالة من التشاؤم لدى إدارة باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقد ميسي، لأن اللاعب لا يقبل عروض التجديد الأخيرة.

التقرير أشار إلى أن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد ميسي لكن براتب أقل كثيرًا من راتبه الحالي، وهذا التخفيض الكبير في الراتب لا يعجب الأرجنتيني.

وفي الوقت نفسه، ترى إدارة النادي الباريسي أنه من الصعب للغاية وجود ميسي إلى جانب نيمار وكيليان مبابي، لأن ذلك يجعل الفريق غير متوازن على المستوى التكتيكي.

وبالإضافة إلى ذلك، يريد باريس سان جيرمان بناء مشروعه المستقبلي حول كيليان مبابي، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان أفضل لاعب في الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وفي الوقت الراهن، يبدو أن مستقبل ميسي أصبح أبعد للغاية عن باريس سان جيرمان وأقرب إلى برشلونة، حيث يبذل الفريق الكتالوني كل ما في وسعه للتوصل إلى حل مع أزمته الاقتصادية، والقدرة إلى إعادة الأرجنتيني إلى الفريق في آخر سنواته في الملاعب.