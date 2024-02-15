مفاجأة .. كواليس محاولة جوارديولا لخطف نجم "ضحيته الأوروبية" في اللحظات الأخيرة!

محاولة لم تنجح في النهاية

بعدما حرم إنتر من الفوز بدوري أبطال أوروبا الصيف الماضي، حاول بعدها بيب جوارديولا حرمان الفريق الإيطالي من أحد أهم نجومه.

سيتي تخلى عن إلكاي جوندوجان خلال الصيف الماضي لصالح برشلونة، ليرتبط وقتها بالعديد من اللاعبين مثل ديكلان رايس الذي رحل لآرسنال.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية كشفت عن مفاجأة مدوية، وهي أن الهدف وقتها لمانشستر سيتي كان نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر، الذي يعتبر أحد أهم لاعبي الوسط في العالم.

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وأشارت إلى أن سيتي تقدم بطلب رسمي لإنتر من أجل الحصول على خدمات باريلا في الأسبوع الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي، ولكنه قوبل بالرفض من إدارة إنتر، ليلجأ جوارديولا إلى الحل البديل وهو ماتيوس نونيز لاعب وولفرهامبتون السابق، جنبًا إلى جنب مع ماتيو كوفاتشيتش المنضم من تشيلسي.

ولو حاول بيب التوجه إلى السوق مرة أخرى لضم لاعب وسط جديد، سيكون عليه البحث عن خيار آخر غير باريلا، لأن اللاعب الإيطالي أصبح على وشك التوقيع على عقد جديد يربطه بإنتر حتى عام 2029.

ومن المقرر أن يحصل صاحب الـ27 سنة على راتب قيمته 7 ملايين يورو للموسم الواحد، مع بعض المكافآت المرتبطة بعدد قليل من الأهداف.