مفاجأة .. فريق إنجليزي منافس على الهبوط يعرض نجمه لضم أنسو فاتي من برشلونة

هل يوافق برشلونة على رحيل فاتي للدوري الإنجليزي؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن لاعب برشلونة أنسو فاتي، يقترب من مغادرة النادي هذا الصيف.

وكان وكيل اللاعب وجورج مينديش

، قد صرح مؤخرًا بأنه يمتلك عرض مغري لبيع فاتي لأحد الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لجريدة "سبورت" فإن نادي ولفرهامبتون، تقدم بعرض بقيمة 30 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب روبن نيفيش، لشراء فاتي، واذا تمت هذه الصفقة سيكون مكسب برشلونة أكثر من 60 مليون دولار من الأرباح.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لن يفتح لبيع اللاعب إلا مقابل رقم مليون دولار ولهذا السبب استغل مينديز فريق ولفرهامبتون.

وأشارت الصحيفة أن إدارة برشلونة يدرسون الاقتراح لكن كل شيء في النهاية بقرار من فاتي الذي يجب أن يتخذ القرار، ولهذا السبب سافر جورج مينديش، إلى برشلونة هذا الأسبوع للقاء أنسو وعائلته وشرح لهم أسباب ميزة عرض ولفرهامبتون، ويدرك مينديش، إنه ليس نادي على أعلى مستوى ولكن قد يكون خطوة جيدة للاعب قبل الانتقال لأحد الأندية الكبري.

و لم يتحدث فريق برشلونة مع أنسو حتى الآن ولكن سيفعل ذلك بعد حسم بطولة الدوري، ويحتل فريق ولفرهامبتون المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومهدد بالهبوط.