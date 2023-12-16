مفاجأة .. ضيف غير متوقع يظهر في قائمة ريال مدريد أمام فياريال!

عودة مبكرة لنجم الفريق الإسباني ضد الغواصات

مفاجأة سارة تنتظر ريال مدريد خلال مواجهته الأخيرة في عام 2023 والسبب هو النجم الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط الفريق.

ريال يلعب غدًا، الأحد، أمام فريق فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، طمحًا في إنهاء العام بانتصار ثمين بالدوري الإسباني قبل الحصول على راحة لمدة أسبوعين قبل بداية عام 2024.

شبكة "ريليفو" قالت إن القائمة الطويلة لإصابات ريال مدريد قد يخرج منها تشواميني بسبب التعافي المبكر وغير المتوقع الذي حققه الدولي الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية.

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وأشارت إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي أبدى إعجابه بالطريقة التي تعافى بها تشواميني ومن المتوقع دخوله لقائمة الفريق أمام فياريال في مفاجأة سعيدة لجماهير الميرينجي.

وكان تشواميني قد ابتعد عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب كسر في القدم وكان من المتوقع عودته في شهر يناير.

ويلعب ريال أمام الغواصات الصفراء وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ39 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر.