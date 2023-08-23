مفاجأة .. راموس يتجاهل كل العروض من أجل دوري الأبطال

تطورات جديدة بشأن مستقبل سيرخيو راموس.

تتزايد الشكوك والتكهنات حول سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، حيث كشف تقرير صحفي عن آخر تطورات مستقبل اللاعب الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن راموس يقترب من خوض تجربة جديدة داخل المستطيل الأخضر، حيث أصبح على بُعد خطوات من الانتقال إلى جلطة سراي التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللعب بدوري أبطال أوروبا يُعد أولوية قصوى بالنسبة لراموس، وفي حالة تأهل جلطة سراي إلى دور المجموعات حال مولده النرويجي في المرحلة التمهيدية سيكون أقرب للحصول على خدمات صاحب الـ37 عامًا.

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كما أوضحت الصحيفة أن راموس سيطلب الحصول على 15 مليون يورو في جلطة سراي بعقد يمتد لمدة عامين، في حين يُقدم النادي التركي عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو في العام الواحد.

الجدير بالذكر أن سيرخيو راموس رفض الانتقال إلى الدوري السعودي والدوري الأمريكي على الرغم من امتلاكه لعروض من كلا الدوريين، حيث كان هدفًا لاتحاد جدة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.