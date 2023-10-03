لوائح الاتحاد الدولي تحسم الجدل

ربما نجحت إسبانيا في إقناع لامين يامال جوهرة برشلونة في تمثيل منتخبها الوطني بدلًا من المغرب، ولكن هل حُسم الأمر بشكل كامل؟

يامال الذي وقع مؤخرًا على عقد جديد مع برشلونة حتى 2026، انضم للقائمة الأولية للويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا للتوقف الدولي القادم، ويمكنه المشاركة أمام اسكتلندا يوم 12 أكتوبر الجاري والنرويج يوم 15 من نفس الشهر.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ظهور يامال في هذا التوقف، سيقضي على آمال المغرب تمامًا في إقناع اللاعب بالعدول عن قراره بتمثيل منتخب الماتادور.

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واستشهدت الصحيفة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بتغيير اللاعبين الذين لديهم جنسيات مختلفة للمنتخب الوطني الذي يمثلونه.

وبالنسبة لحالة يامال فإن لاعب برشلونة الواعد سوف يلبي جميع المتطلبات لتمثيل إسبانيا فقط، لو اعتمد عليه دي لا فوينتي في كلتا المباراتين ضد اسكتلندا والنرويج.

ويأتي ذلك بسبب رفع الفيفا لعدد المباريات الدولية للاعب بحيث لا يمكنه بعدها تغيير منتخبه إلى 3 مباريات، وهو الرقم الذي لو لم يصل له يامال قد يفتح الباب بذلك أمام المغرب من جديد.

يذكر أن يامال من مواليد 13 يوليو 2007 من أب مغربي وأم غينية، وكان من الممكن له تمثيل المغرب أو غينيا الاستوائية أو إسبانيا.