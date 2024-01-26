مفاجأة .. بيب جوارديولا ندم على ضم نجم مانشستر سيتي بعد قدومه بشهر!

كان على رأس أهداف برشلونة بالميركاتو

مفاجأة من العيار الثقيل تظهر عن النجم الإنجليزي كالفين فيليبس بعد رحيله عن مانشستر سيتي منتقلًا إلى وست هام على سبيل الإعارة.

فيليبس رحل عن ليدز يونايتد في يوليو 2022 وقرر الانتقال إلى سيتي مقابل 42 مليون جنيه استرليني، بعد تألقه اللافت مع فريقه وتكراره المستوى المميز في مشاركاته مع المنتخب الإنجليزي.

موقع "The Athletic" قال إن المخاوف بدأت تتسرب للمدرب بيب جوارديولا وجهازه الفني عن فيليبس، بعد شهر واحد فقط على انتقاله للنادي.

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وأشار إلى أن جوارديولا لاحظ هو وطاقمه الفني أن اللاعب لا يفهم الأدواره المعقدة للاعب الوسط المدافع في خطة المدرب الإسباني.

ووصل الأمر إلى شعور بيب بالندم على بيع روميو لافيا إلى ساوثامبتون مقابل 10.5 مليون جنيه استرليني فقط قبل أيام من وصول فيليبس، حيث اعتقد أن البلجيكي كان مناسبًا أكثر منه ويمكنه اللعب كأساسي مع الفريق.

واستمرت معاناة فيليبس مع سيتي بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف، ليهبط مستواه بشكل ملحوظ وتتأثر لياقته البدنية التي كانت من أهم مميزاته مع ليدز يونايتد.

يذكر أن فيليبس الذي شارك في 31 مباراة فقط مع سيتي ارتبط بالانتقال لبرشلونة في يناير الجاري قبل التوقيع لوست هام، ولكنه انضم للهامرز بصفقة إعارة دون وجود أي خيار للشراء.