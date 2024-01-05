مفاجأة .. الاتحاد قد يحرم ريال مدريد من ضم مبابي!

شرط حاسم لحدوث الصفقة

الجميع يوجه أنظاره نحو ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ولكن ماذا عن ليفربول؟

النجم الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة خرج مؤخرًا بعد فوز باريس بكأس السوبر الفرنسي على حساب تولوز، ليؤكد أنه لم يحسم قراره النهائي بوجود اتفاق مع رئيس النادي ناصر الخليفي دون الإعلان عن ماهية هذا الاتفاق.

ووفقًا لـ"أنفيلد ووتش" فإن ليفربول يعتبر من المهتمين بالحصول على خدمات مبابي في حالة استقراره على عدم التجديد لباريس والرحيل عن الفريق بعد نهاية هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن الريدز لن يتحركوا تجاه مبابي إلا إذا قرر صلاح الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط أنباء حول رغبة قوية من اتحاد جدة لمحاولة التعاقد معه مرة أخرى بعد الفشل الصيف الماضي.

عقد صلاح الحالي ينتهي مع ليفربول في عام 2025، وهناك أنباء حول ترحيبه بالتوقيع على عقد جديد، ووقتها سيُنهي النادي الإنجليزي اهتمامه بمبابي بسبب التكلفة العالية لتواجد الثنائي بفريق واحد.

راتب صلاح الحالي يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، ومن المتوقع أن يصل أجر مبابي إلى أكثر من مليون جنيه استرليني أسبوعيًا لأي فريق يلعب له، لذلك من المستحيل أن يتحمل ليفربول الراتبين معًا.

وهو ما يترك الساحة تمامًا أمام ريال مدريد للظفر بخدمات الدولي الفرنسي بعد سنوات من الصراع مع باريس، إلا إذا تعاقد الاتحاد مع صلاح فوقتها سيتحرك الريدز فورًا نحو مبابي.