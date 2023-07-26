مفاجأة | هل يشارك الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في دوري أبطال أوروبا؟

حسم جدل مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا!

GOAL

"هل تشارك الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا؟!".. سؤال طرح نفسه بقوة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الصفقات العالمية الضخمة، منذ بداية عام 2023.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

النصر تعاقد في يناير 2023، مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بينما ضم الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، مع محاولات من الهلال، لحسم صفقة المهاجم الكبير كيليان مبابي.

ومن ناحيته.. أعلن الأهلي، التعاقد رسميًا مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مع اتفاقه بشكل نهائي، مع الساحر الجزائري رياض محرز.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، على وجود بعض التكهنات، بشأن إمكانية طلب المملكة العربية السعودية، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والمشاركة في دوري الأبطال، عقب هذه الصفقات العالمية الضخمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الطلب لن يكون غريبًا أو فريدًا من نوعه؛ حيث غيرت بعض الدول من اتحاداتها القارية؛ مثل كازاخستان وأستراليا.

ومن ناحيته.. رد ليام ويكس، خبير كرة القدم في الشرق الأوسط، في تصريحات للصحيفة البريطانية، على إمكانية مشاركة الأندية السعودية، في دوري أبطال أوروبا.

وقال ويكس: "أعتقد أن هذا الأمر مستبعد حاليًا.. هناك اعتبارات أخرى، متعلقة بتصنيف الأندية في آخر 5 أو 6 سنوات، كما أن الفرق السعودية، تعتبر العنصر الرئيسي في كرة القدم الآسيوية".

وشدد خبير كرة القدم في الشرق الأوسط، على أن انضمام الأندية السعودية إلى الاتحاد الأوروبي، قد يؤثر على المنتخب الوطني، الذي قدّم مستوى جيد في كأس العالم 2022؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

GOAL