مفاجأة ..ياسين بونو صعق بايرن ميونخ برفض الانتقال لتعويض مانويل نوير

قام الحارس المغربي ياسين بونو بخطوة غير متوقعة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، برفض الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.
بونو ظهر بمستويات مبهرة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وكان من أهم أسباب حصول المغرب على المركز الرابع، لذلك قرر بايرن محاولة التعاقد معه بعد الإصابة القوية لمانويل نوير.
شبكة "ريليفو" الإسبانية، قالت إن بايرن دخل في اتصالات مباشرة مع حارس إشبيلية، ولكن صاحب الـ32 سنة رفض الأمر، بسبب شعوره بالراحة مع عائلته بالمدينة الأندلسية، كما أنه لم يؤيد فكرة مغادرة ناديه بمنتصف الموسم.
وجاءت هذه الخطوة لتتسبب في صدمة لإدارة النادي الألماني، ليتم في النهاية التعاقد مع الحارس السويسري يان سومر مقابل 8 ملايين يورو بعقد حتى عام 2024.
يذكر أن بونو لعب 30 مباراة مع إشبيلية خلال هذا الموسم واستقبل 53 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه 6 مرات، بوجود منافسة قوية على مركزه مع الحارس البديل ماركو دميتروفيتش.
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