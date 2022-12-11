مفاجأة .. وكيل لاعبين سعودي: ثنائي المغرب فضل مصر وتركيا على السعودية

لاعبو منتخب المغرب محط أنظار كافة أندية العالم بعد تألقهم في مونديال قطر، لكن السعودية حاولت قبل المونديال ولم تفلح

فجر وكيل اللاعبين السعودي غرم العمري مفاجأة من العيار الثقيل حول رفض ثنائي المنتخب المغربي الانتقال للدوري السعودي، موضحًا أن المهمة ستصير أصعب بعد تألقهم في كأس العالم قطر 2022.

أسود الأطلس حققوا الإنجاز العربي بالوصول لقبل نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ، بعدما أطاحوا بالمنتخب البرتغالي بفوز تاريخي بهدف نظيف.

وأكد الوكيل السعودي غرم العمري أن ثنائي دفاع المغرب رومان سايس وبدر بانون رفضا عروضًا من الأهلي السعودي في السنوات الماضية، مفضلين بشكتاش التركي والأهلي المصري على الترتيب.

وأوضح العمري أن المفاوضات مع سايس بدأت في الموسم قبل الماضي، وقتما كان لاعبًا في ولفرهامبتون الإنجليزي، لكنه رفض مفضلًا الدوري التركي.

وأشار الوكيل السعودي أيضًا إلى أنه دخل بنفسه في مفاوضات مع بانون؛ مدافع قطر القطري الحالي، قبل أن ينتقل للأهلي المصري، من أجل ضمه للراقي، لكنه كذلك رفض.

وشدد غرم العمري على أن الأموال لا يمكنها أن تجلب أي لاعب وقتما شاءت الأندية السعودية، معربًا عن تفاؤله بارتفاع قيمة الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وإقدام اللاعبين على الانتقال إليه.