مفاجأة .. نشيد دوري أبطال أوروبا يظهر في تتويج الملك تشارلز!

سبب غير متوقع لعزف المقطوعة

تستعد المملكة المتحدة البريطانية لتتويج الملك تشارلز الثالث، اليوم، السبت، ليحظى بتكريم مألوف لدى مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

نشيد دوري أبطال أوروبا الذي يحمل عنوان "Zadok the Priest" يعتبر من أهم الأشياء التي تشعل حماس جماهير اللعبة ونجوم الكرة عند اصطفافهم قبل خوض كل مباراة من المسابقة.

ولكنه سيظهر في تتويج الأمير تشارلز كملك لبريطانيا بشكل غير متوقع لعشاق كرة القدم، ولكن هذا الظهور لا يأتي لأسباب رياضية، بل يتعلق بشكل أكبر بأصول هذه المعزوفة.

موقع "FootballTransfers" قال إن النشيد المعروف لم يتم تأليفه خصيصًا لدوري أبطال أوروبا، بل قام الفنان جورج فريدريك هاندل بتأليفه لتتويج الملك جورج الثاني في عام 1727 قبل ما يقرب من 300 عام من إنشاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن ذلك الحين أصبحت هذه المقطوعة الموسيقية جزءًا من كافة التقاليد البريطانية، حيث يتم استخدامها في تتويج الملوك والملكات بالمملكة المتحدة، لذلك سيتم عزفها اليوم من أجل الملك تشارلز.

وفي الواقع فإن موسيقى دوري أبطال أوروبا ليست تمامًا مثل الإصدار الذي يتم تشغيله في التتويج، حيث قام الموزع توني بريتن بإعادة توزيع المقطوعة في 1992 لتستخدم كنشيد أساسي للبطولة.

يذكر أن الملك تشارلز سيتم تتويجه ملكًا لبريطانيا ليخلف الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة في 8 سبتمبر 2022.