الهلال متهم بالحصول على "الدعم الأكبر" من الصفقات العالمية

SHAHID

منذ أن تدخلت لجنة الاستقطابات، في جلب النجوم العالميين إلى الفرق السعودية؛ وهناك جدل كبير، بشأن الصفقات التي تكفلت بها، وتلك التي تحملتها الأندية بنفسها.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، عن صفقات الهلال "العالمية"، التي تحملتها لجنة الاستقطابات، وتلك التي تكفلت بها إدارة النادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أباعود أعلن عبر برنامج "دورينا غير"، تحمل اللجنة، صفقات المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، ومواطنه مالكوم دي أوليفيرا.

وأوضح الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الهلالي، أن النادي تحمّل قيمة صفقة التعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، القادم من فولهام الإنجليزي، من ميزانيته الخاصة؛ والتي تُقدر حسب وسائل الإعلام بـ58 مليون يورو "238 مليون ريال سعودي".

وأشار عبد الرحمن أباعود، إلى أن انتقال الحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني إلى الهلال؛ كان بدعم خاص من عضو الشرف الذهبي، الأمير الوليد بن طلال.

SHAHID