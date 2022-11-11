مفاجأة .. مورينيو قد يعود إلى ريال مدريد

فترة عصيبة للمدرب البرتغالي في روما

الشكوك بدأت حول إمكانية استمرار البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب لروما، وسط تكهنات حول إمكانية عودته إلى ريال مدريد في الصيف.

مورينيو يمر بوقت عصيب في روما رغم البداية الجيدة للموسم، حيث خسر الديربي أمام لاتسيو وتعادل بشكل مُخيب مع ساسوولو 1/1 يوم الأربعاء الماضي.

وقالت صحيفة "La Repubblica" إن إدارة النادي الإيطالي ليست مستعدة في الوقت الحالي للجلوس مع مورينيو لتجديد عقده الذي ينتهي مع النادي في يونيو 2024.

وأوضحت أن مورينيو قد لا يوافق على هذه الخطوة، بسبب نية ريال مدريد في التعاقد معه في حالة تقاعد المدرب كارلو أنشيلوتي بعد نهاية هذا الموسم، وذلك بسبب العلاقة الطيبة التي تجمع رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالمدرب البرتغالي.

ورغم عدم وجود أي مفاوضات مع ريال في الوقت الحالي، وتركيز مورينيو على عمله في روما، إلا أن الخطوة لا يمكن استبعاد حدوثها في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن مورينيو جاء إلى روما في عام 2021 بعد رحيله عن توتنهام، ونجح في الفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم الأول له.