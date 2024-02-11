مفاجأة من العيار الثقيل .. نواف العابد يستعد للتوقيع مع فريقه الجديد

لاعب الهلال السابق استهدف من الأهلي الصيف الماضي

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خضوع نواف العابد للفحوصات الطبية المعتادة قبل التوقيع لفريقه الجديد، والذي يُعد مفاجأة من العيار الثقيل.

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العابد كان قد رحل عن الهلال في بداية موسم 2020-2021 باتجاه الشباب، ولكنه فسخ عقده مع الليوث في إبريل الماضي عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي نتيجة سقوطه في منزله.

نجم الكرة السعودية الذي تعرض لنفس الإصابة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 بقي دون نادٍ منذ فسخ عقده مع الشباب، وقد ارتبط بالأهلي الصيف الماضي لكن خلاف حول التفاصيل المالية حال دون التوصل لاتفاق.

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الرياضية أشارت إلى أن صاحب الـ34 عامًا يخضع حاليًا للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى القادسية السعودي، حيث سيُوقع على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

اختيار القادسية يُعد مفاجأة من العيار الثقيل نظرًا لأنه ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، دوري يلو، وقد كانت التوقعات بانضمام العابد لأحد أندية دوري روشن.

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