مفاجأة .. مكافأة خيالية من ريال مدريد لإقناع مبابي بالتمرد على باريس!

السر الحقيقي وراء ما فعله مبابي هذا الصيف

يطمح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيع كيليان مبابي هذا الصيف، تجنبًا لفكرة رحيله بالمجان بعد انتهاء عقده في يونيو 2024.

اللاعب يرفض الرحيل في الوقت الحالي رغم استبعاده من جولة الفريق الآسيوية، ويريد الاستمرار حتى الصيف القادم قبل الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن الرسالة واضحة من باريس إما التجديد أو الرحيل الآن.

الصحفي جوناثان جونسون قال من خلال عموده الحصري على موقع "CaughtOffside" إن ريال مدريد وعد مبابي بمكافأة قيمتها 160 مليون يورو مقابل رفض التجديد لباريس والبقاء حتى نهاية عقده.

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وأوضح أن النادي الإسباني يفضل أن يذهب المال إلى مبابي بدلًا من باريس سان جيرمان في شكل رسوم نقل، بشرط أن ينتقل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وفي حالة حدوث هذا السيناريو ستكون صفقة مبابي جزءًا من تحول ملحوظ في عالم كرة القدم يشهد زيادة قيمة اللاعبين بعد انتهاء عقودهم، مثلما يحدث في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكية.