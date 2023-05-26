مفاجأة كبرى في قرار مركز التحكيم بقضية نادي النصر واللاعب محمد كنو

أشهر وأسابيع طويلة عمل فيها مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر؛ من أجل الفوز في قضية محمد كنو، والحصول على نقطتين إضافيتين في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

لكن، مركز التحكيم الرياضي السعودي أسدل الستار على هذه القضية تمامًا، برفضه استئناف نادي النصر، ضد عدم نظامية مشاركة محمد كنو مع الهلال، وتثبيت نتيجة الديربي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

المثير في الأمر ليس قرار "التحكيم"، وإنما ما كشف عنه الإعلامي الريا ضي أحمد العجلان، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

العجلان أكد أن قرار المركز، جاء بإجماع المحكمين الثلاث؛ سواء المختار من نادي النصر أو محكم الهلال والآخر المرجح؛ وهو ما يعني أن الشخص المسؤول والذي تم اختياره من قلعة العالمي في القضية، قد وجد أن الفريق، لا يستحق النقطتين أساسًا.

الآن وبعد رفض الاستئناف، أصبح نادي النصر، في حاجة إلى الفوز على الاتفاق والفتح في الجولتين 29 و30، وانتظار تعثر الاتحاد بخسارة وتعادل على الأقل، أمام كلًا من الفيحاء والطائي، في الأسبوعين الأخيرين من المسابقة.

وحال تحقيق نادي الاتحاد، فوزًا وحيدًا فقط في المباراتين، سيتوج بالدوري رسميًا بعد غياب 14 سنة كاملة؛ حتى ولو تساوى في النقاط مع النصر؛ وذلك بسبب أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين.

جدير بالذكر أن نادي النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".